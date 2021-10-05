Eskişehir'de üniversitede PCR zorunluluğu kaldırıldı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, üniversite öğrencilerine, üniversite personeline, yurt çalışanlarına ve öğrenci velilerine eğitim kurumlarına girişte iki doz aşı ya da PCR testi zorunluluğu getiren kararını iptal etti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun PCR zorunluluğuna ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 39 no’lu kararının 7’nci, 9’uncu ve 10’uncu maddelerinin iptaline karar verildiği duyuruldu.

ANKA'nın haberine göre, iptal kararı verilen maddeler şöyle:

“- Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin velilerinden eğitim kurumlarına girmek istemeleri halinde aşı olmayan kişilere 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise eğitim kurumlarına girişlerine müsaade edilmemesine,

- İlimizde yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden ve yükseköğretim kurumlarında görevli tüm personelden Covid-19 aşılarını 2 doz olarak tamamlatmayanlara 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise eğitim kurumlarına girişlerine müsaade edilmemesine, öğrencilere ve personele düzenli olarak PCR testi yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uygulamanın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Üniversite yönetimlerince yapılmasına,

- Tüm resmi ve özel yükseköğretim yurtlarında kalan öğrencilerden ve bu yurtlarda görevli tüm personelden Covid-19 aşılarını 2 doz olarak tamamlatmayan kişilere 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise yurtlara girişlerine müsaade edilmemesine, gerekli tedbirlerin alınması hususunda uygulamanın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."