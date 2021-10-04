Okullarda PCR testi uygulaması başladı

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. Buna göre belirlenen 10 pilot ilde okullarda velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.

Edirne ve Balıkesir'in de aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Uygulama için vaka yoğunluğu ve okullardaki nüfus yoğunluğuna bakılacak, o okullar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek, ardından sağlık ekipleri o okullara gidecek. Ardından veliye bir onay kağıdı gönderilecek, onaylaması halinde kağıdı imzalayacak. Ardından ekipler okula geldiğinde öğrenciden PCR testi alınacak.

6 Eylül'de okulların açılmasının ardından hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testi uygulamasının başlayacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Koca, öğrencilere rastgele PCR testi uygulanacağını söylemişti. Ancak uygulama bir süre ertelenmişti.