ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için karar: Sınavlar yapılacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yapılacak sınavlara dair yeni kararını açıkladı.

ÖSYM Bayram Ali Ersoy Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada; "Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak" ifadeleri yer aldı.