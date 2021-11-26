Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı Başdaş 84 yaşındaki kadını dolandırmış

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş hakkında, “Organize suç örgütü kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu” işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Suç duyurusuna konu olan iddiaya göre Başdaş, beraberindeki iki kişi ile birlikte 84 yaşındaki A.İ. isimli kadının imzasını taklit ederek, yüksek bedelli senetler düzenledi ve yaşlı kadına yönelik icra takibi başlattı.

Birgün’de yer alan habere göre, Ankara’da yaşayan 84 yaşındaki A.İ., Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı Başdaş’ın da aralarında olduğu üç kişi hakkında ‘dolandıcılık’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, evde sağlık bakım hizmeti ile yaşamını sürdüren yaşlı kadın adına, 2019 yılından beri çeşitli kişiler tarafından sahte imza ile senetler düzenlendiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, yaşlı kadını dolandırdıkları iddiasıyla şüpheli olarak bildirilen isimler arasında Başdaş’ın yanı sıra Yasin Canoğlu ve Aydın Güzeltaş da yer alırken, Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı Başdaş hakkında benzer dosyaların olduğu da öğrenildi.