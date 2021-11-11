'Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı kullandı, 20 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptı' iddiası

Eski manken Ebru Şallı'nın eşi patron Uğur Akkuş'un Kuveytlileri dolandırdığı iddia edildi.

Yeniçağ'ın haberine göre, iddianın sahibi Sabah yazarı Dilek Güngör. Güngör, Akkuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafıyla Kuveyt Emiri Şeyh El ailesinden, Meclis Başkanını ortak yatırım için masaya oturmaya ikna ettiğini öne sürdü. Bu sayede de Kuveytlileri 20 milyon dolar dolandırdığını iddia etti. Güngör'ün aktardığına göre, Erdoğan'ın talimatıyla bu olayın önüne geçilmesi ve Kuveytli ismin mağduriyetinin giderilmesi için girişimler başlatıldı.