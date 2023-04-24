Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde ilan edilen eğitim dayanışması hayata geçirildi

Türkiye Komünist Partisi heyetinin depremin ardından Osmaniye Yunus Emre Mahallesi’ne düzenlediği ziyaret sırasında depremzede çocuklar için burs ihtiyacı tespit edilmiş ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan tarafından çocukların okul hayatını desteklemek amacıyla bir eğitim dayanışması başlatılacağı ilan edilmişti.

Gönüllü katkılarla hayata geçirilen eğitim dayanışması Mart ayı itibariyle Osmaniye’de başladı ve geçtiğimiz ay boyunca Kahramanmaraş Pazarcık, Hatay Antakya ve Hatay İskenderun’dan öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Depremin ilk gününden beri bu bölgelerde dayanışma çalışması yürüten ve yerleşiklik kazanan Türkiye Komünist Partisi ekiplerinin uzun süreli gözlemleri ve ihtiyaç tespitleri doğrultusunda organizasyonu yürütülen eğitim dayanışması, depremin ardından kaderine terk edilen yerleşimlerde çocukların okul hayatının kolaylaştırılması amacını taşıyor.

'Dayanışma azmini görmek bize de güç veriyor'

Katkıların ailelere ulaştırılmasında görev alan bir eğitim gönüllüsü, sürece ilişkin gözlemlerini soL'la paylaştı:

“Bu eğitim dayanışmasına Türkiye Komünist Partisi’nin aracılık ediyor olması aileler tarafından çok olumlu karşılanıyor. Osmaniye Yunus Emre Mahallesi’nden yaşayan pek çok aileden şimdiye kadar kimseden görmedikleri saygı, destek ve dayanışmayı TKP’den gördüklerine dair insanlık adına çok üzücü ama bir yandan da yaptığımız şeyin değeri açısından mutluluk verici yorumlar duyuyoruz. Dayanışmadan yararlanan çocukların bir kısmının ailesi depremin ardından işsizlikle yüz yüze kalmış. Maddi anlamda çok zorlanmalarına rağmen katkıyı mahcubiyetle kabul ediyorlar ve maddi durumları düzeldiği takdirde onların da başka çocukların eğitimini desteklemek istediklerini iletiyorlar. Depremden önce de çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanmalarına rağmen çevrelerindeki burs imkanlarının kuran kursları, tarikat ve cemaatler tarafından sağlananlarla sınırlı olduğunu, ilk defa çocukları eğitime özendiren bir destek imkanıyla karşılaştıklarını söyleyenler oldu. Dayanışmadan haberi olan yurttaşların bir kısmı da gönüllü katkı koymak amacıyla bizimle iletişime geçti. Kendisi de depremzede olan kırtasiye sahibi bir yurttaş çocuklar için kırtasiye malzemeleri bağışladı örneğin. Aslında devletin yapması gereken bir işi kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ancak tüm zorluklara rağmen bunu yaparken insanlarımızın tutunduğu insani değerleri ve dayanışma azmini görmek bize de güç veriyor.”