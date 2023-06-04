Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu; 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı bir kaza meydana geldi.

Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralandı.

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