Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı bir kaza meydana geldi.
Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralandı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu; 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı bir kaza meydana geldi.
Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralandı.