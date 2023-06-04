Mersin'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, dağ yamacına çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Kaza, sabah saatlerinde Anamur- Gazipaşa kara yolu Uçarı-Kaledran mevkisinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak dağ yamacına çarptı. Dağ yamacına çarpan otobüs, ardından şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.