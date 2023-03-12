Osmaniye'de köylülerden leylek yuvasının olduğu cami minaresinin yıkımına tepki

Osmaniye'nin Sakarcalık köyündeki caminin Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında hasar alan minaresi için yıkım kararı verildi. Ancak köy sakinleri, minaredeki leylek yuvasının bozulacağı gerekçesiyle yıkım kararına tepki gösterdi.

'Güçlendirilmesini istiyoruz'

Köy sakinlerinden Muella Durak, "Bu minarenin yıkılmasını istemiyoruz. Köyümüzün sembolü haline geldi. Bu leylekler her yıl zamanı, bahar mevsimi geldiğinde gelir, yumurtalarını yapar. Sonra yavrularını çıkarır. Ondan sonra, zamanı geldiğinde tekrar gelir, uçar gider. Ama yıkılmasına karar verilmiş, yıkılmasını istemiyorum. Çünkü yıkılırsa köyün bir sembolü kaybolmuş olur, tarihi bir sembolüydü. Güçlendirilmesini istiyoruz. Böyle bir karar çıkmış ama karara karşıyız. 40 yıldır geliyor" dedi. (ANKA)