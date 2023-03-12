Güldür Güldür'den A Haber göndermeli skeç: 'Harika bir çadır'

Deprem felaketinin ilk saatlerinde yetkililer tarafından yeterli müdahalenin yapılmadığı şeklinde eleştiriler yapılırken bölgeyi ziyaret eden A Haber'in yaptığı çadır haberi tepkilere neden olmuştu.

Çadır kentte yaşayan bir aileyi ziyaret eden muhabir çadıra girerken, “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik…” demişti. Muhabir çadırda altı kişinin kalmasına rağmen "Oldukça büyük ve oldukça sıcak" diye konuşmuştu.

Güldür Güldür ekibi son programlarında yayınlanan skeçte bu haberi konu edindi. Parodi haline getirilen haberi sunan oyuncunun, "Deprem bölgesindeki çadırın koridorundan çıktım şimdi. Harika bir çadır, müthiş" replikleri dikkat çekti.

'Depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir?'

Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde, Maraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Ali Sunal, "Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir?" dedi ve ekledi:

"Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bütün sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır."