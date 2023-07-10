Osmaniye'de hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve moloz kaldırma işlemleri hâlâ sonlanmadı.

Geçtiğimiz gün hasarlı bina yıkımınında kontrolsüz bir şekilde bina çökmüştü. Bugün ise Osmaniye Çarşı Merkezi'nde henüz yıkım işlemi başlamayan hasarlı bina kendiliğinden yıkıldı. Yıkım sırasında yaralanan vatandaşlar oldu. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı vatandaşlara müdahale edildi.

soL'un edindiği bilgiye göre; yurttaşlar daha önce hasarlı binaların kalmayacağı söylenmişken, kontrollü yıkımların çok yavaş ilerlemesine tepkili. Geçtiğimiz gün yıkılan kontrolsüz yıkılan binanın ardından Vali Erdinç Yılmaz, kentte 8 bin 809 ağır hasarlı bina olduğunu ve 1,5 ay içinde çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini öne sürmüştü.