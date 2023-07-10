Tek Yürek Türkiye'ye para gönderen müteahhit: 'Töhmet altında kalıyoruz, Acun Ilıcalı açıklasın'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen Tek Yürek Türkiye kampanyasında söz verdiği bağışları yapmayanları geçen günlerde sert bir dille eleştirerek iktidara bu kişileri açıklaması için çağrıda bulunan Fatih Altaylı, bugünkü yazısında da ismini açıklamadığı bir müteahhittin söz konusu durumla ilgili açıklamalarını aktardı.

Altaylı’nın “İktidara 5 müteahhit kadar yakın olmasa da, çok da uzak olmayan, önemli bir müteahhit” dediği kişi, şunları ifade etti:

“Fatih Bey, söz verdiği paraları ödemeyen bu kişi ya da kurumların kim olduğunu sorarak ve paraları ödemeyenlere ‘şerefsiz’ diyerek o kadar doğru bir iş yapıyorsunuz ki, yüreğimizin yağları eriyor. Ağzınıza elinize sağlık. Deprem gecesi ben de herkes gibi acı haberle uyandım. Sabah ilk iş olarak muhasebeye talimat verdim ve ellerinde yeterli para olmadığını bildiğim AFAD’a milyar düzeyinde bir yardım yolladım. Çünkü ilk günlerde bu paranın çok önemli olacağını biliyordum. Kendim de hemen deprem bölgesindeki şantiyelerimizden birine doğru yola çıktım. Onlarca iş makinası, yüzlerde personel ile enkazdan kurtarma, yol yapımı, köprü onarımı gibi acil işlere hemen koştuk. Hesabını tutmadım ama orada da birkaç yüz milyon liralık bir iş yaptık. Helali hoş olsun. Sonra bu yardım programı işi çıktı. Ben zaten gerekeni yaptığım ve yapmaya da devam edeceğim için bu programa katılıp, sanki reklam yapar gibi yardım yapmayı istemedim. Ancak Acun Ilıcalı aradı. ‘Muhakkak katılman lazım. Sensiz olmaz’ dedi. Ben ‘Para yollayayım ama katılmayayım’ dedim. Çok ısrar etti. Kıramadım. Katıldım. Programda 15 milyon sözü verdim. Parayı hemen ertesi gün yolladım. Sonra bir 15 daha yolladım. Ancak sonra öğrendik ki, o gece söz verenlerin çoğu paraları ödememiş. Bu paraları ödemeyenlere şerefsizler dedin. Öylesine haklısınız ki, aynı fikirdeyiz.

Paralar ödenmedi lafları çıkınca AFAD’ı aradım. ‘Lütfen ödemeyenleri açıklayın. Hepimiz töhmet altında kalıyoruz.’ dedim. ‘Açıklayamam’ dedi. Niye diye sordum. ‘Siyasi irade lazım. Siyasi irade talimat versin hemen açıklayayım.’ dedi.

En azından söz verdiği miktarları ödeyenleri açıklayın o zaman dedim. Güldü. Onu da yapamayacağını anladım. O zaman şimdi Acun Ilıcalı’ya söylüyorum. O gece kendini ortaya attı. O zaman o da düşsün bu ödenmeyen paraların peşine. O açıklasın kim ödedi kim ödemedi… Kim şu şerefsizler herkes öğrensin.”