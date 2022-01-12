Osmaniye'de gece 24.00'ten sonra müzik yasaklandı

Osmaniye'de Covid-19 gerekçe gösterilerek gece 24.00'ten sonra müzik yayını yapılması yasaklandı. Osmaniye Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19'un yayılımında artış yaşanması sebebiyle kararın alındığını öne sürdü.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca bir dizi karar alındığı aktarılan açıklamada, "Yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat gece 24.00’e kadar yapılabilmesine, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının gece saat 24.00’e kadar yapılabilmesine, karara uyulmadığı taktirde uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.