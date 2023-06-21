Osmaniye'de iş cinayeti: Beşinci kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, depremden zarar gören 6 katlı apartmanın tadilatı için kurulan iskelede sıva yapan 45 yaşındaki işçi İbrahim Bozat, beşinci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 18.00 sıralarında Şehit Orhan Gök Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Çanakkale Caddesi'nin kesiştiği bölgedeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Depremden zarar gören apartmanın dışına kurulan iskelede çalışan işçi İbrahim Bozat, sıva yaptığı sırada dengesini kaybetti. Apartmanın beşinci katından düşen Bozat'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bozat, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.