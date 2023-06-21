Madende iş cinayeti: Üzerine taş ve kömür parçaları düşen işçi yaşamını yitirdi

Maden ocağında üstüne taş ve kömür parçalarının düşmesiyle yaralanan madenci Hüseyin Eroğlu hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi'ne bağlı maden ocağında 19 Haziran'da gece vardiyasında üretimde çalışan maden işçisi Hüseyin Eroğlu'nun üstüne, üretim alanından taş ve kömür parçaları düştü.

DHA'nın haberine göre, vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluşan Eroğlu, mesai arkadaşları tarafından madenden dışarı çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı madenci ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Eroğlu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

2 gün süren yaşam savaşını kaybeden Eroğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay bölgesinde gönüllü olarak kurtarma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.

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