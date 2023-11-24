Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de, yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Bilge Sitesi A Blok ile ilgili davada 4 kişi tutuklandı.

Osmaniye merkezde Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı Bilge Sitesi A Blok 6 Şubat tarihli depremlerde yıkıldı. Apartmanda bulunan 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi halkında "Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşmasına müştekiler ile sanıklar H.K., A.G. , M.İ. ve F.P. katıldı. Yargılama sonunda mahkeme tüm sanıkların tutuklanmalarına karar verdi.

Tutuklanan yapı sahibi, müteahhit ve inşaat mühendisleri cezaevine gönderildi.