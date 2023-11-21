Depremzede yakınları tarafından yakalanmıştı: Müteahhitin ifadesi ortaya çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Emlak Bank Konutları'nda 370 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Binanın müteahhitlerinden olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Özat, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Bilkent Center AVM'de depremzede yakınları tarafından tanınmıştı. Bu sayede, aylardır arama kararına rağmen bulunamayan Özat, şans eseri gözaltına alınmıştı.

'Müteahhiti ben değilim'

Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan müteahhit Mehmet Özat’ın ifadesi ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre; Özat ifadesinde, “Emlakbank Konutları 1. etabın (her biri 7 kattan oluşan 6 blok) müteahhiti ben değilim. Ben 2. etabın müteahhidiyim” iddiasında bulundu.

Özat savunmasının ardından Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özat’ın avukatı Mustafa Yuvanç, tutuklama kararına itiraz etti.

Yalnızca iki ortak gündeme gelmişti: Biri CHP'li, diğeri ölü

soL geçtiğimiz günlerde Emlak Bank Konutları'nda yüzlerce yurttaşın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından sorumlu olmalarına rağmen haklarında soruşturma açılmayan diğer ortaklara, bir de deprem bölgesinde konut ihalesi verildiğini ortaya çıkarmıştı.

Emlak Bank Konutları 1. kısım inşaatı Merit İnşaat tarafından alındı, inşaat ardından alt yüklenici olarak Aslar İnşaat'a devredildi. Söz konusu şirketin ortakları ise Aytaç Kınay, Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydeğer, Mehmet Özat ve Nurettin Mertayak'tan oluşuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Emlak Bank Konutları'nda yüzlerce yurttaşın hayatını kaybetmesi ve yaralanması üzerine konuya dair soruşturma başlatıldı. Ancak beş ortaklı şirketin şimdiye kadar yalnızca iki ortağının ismi kamuoyunun gündemine geldi. Gündeme gelen isimlerden birisi Mehmet Özat. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özat, aynı zamanda TED Hatay Koleji’nin de sahipleri arasında yer alıyor. Gündeme gelen diğer isim ise Nurettin Mertayak. Mertayak da meydana gelen depremlerde hayatını kaybetti.

İki ortağa deprem bölgesinde konut ihalesi verildi

Emlak Bank Konutları'nda yüzlerce yurttaşın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından sorumlu olmalarına karşı haklarında soruşturma açılmayan ortaklara, bir de deprem bölgesinde konut ihalesi verildiği ortaya çıktı.

Söz konusu ziyaretten yalnızca birkaç ay sonrasında Aydeğer'in şirketi Mimaray İnşaat'a, deprem bölgesinde ihale verildi. Hatay’da 1 milyar 614 milyon 835 bin TL bedelli 504 deprem konutu ve ahır yapım işi ihalesi, Egemen İnşaat, Ecay İnşaat ve Mimaray İnşaat İş Ortaklığı’na verildi.

Bir diğer ortak ise Erten Elçi. Elçi, Emlak Bank Konutları'nın yanı sıra Hatay Havalimanı'nın depremde çöken pistini yapan şirketin de sahibi. Elçi'ye de deprem bölgesinde konut ihalesi verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinin Cebike Mahallesi’ne yapılacak 933 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi, İntaş İnşaat'a pazarlık usulüyle verildi.