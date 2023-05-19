Osmaniye Valisi: 10 bin hasarlı bina 90 gün içinde yıkılacak

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı binanın 90 günde yıkılıp enkazlarının da kaldırılacağını söyledi.

Depremlerde kent genelinde 687 bina yıkıldığını dile getiren Yılmaz, "Acil yıkılacak 488 bina tespit ettik. Bunların yıkımını yaptık, enkazını kaldırdık. Depremde yıkılanların enkazını da kaldırdık. Şu an 10 bin civarında ağır hasarlı binamız var. Bunların da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladım, yıkımlarına başlanacak. 90 gün süre verdik, 90 gün içinde inşallah tamamen bu görüntüden ilimizi kurtarmak istiyoruz" dedi. (AA)