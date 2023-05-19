Naci Görür'den Malatya depremine ilişkin açıklama

AFAD verilerine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci Naci Görür, Malatya depremiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Malatya'da bugün saat 11.23'te bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Merkez üssü Akçadağ ilçesi olan deprem 12,56 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili, "Bu deprem 6 Şubat depremlerinde stres yüklenmesinden şüphe ettiğimiz Malatya Fay zonu içerisinde" açıklamasında bulundu.

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