TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan '19 Mayıs' paylaşımı: 'Saray yeniden dikildiyse...'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün bağımsızlık yoksa, Saray yeniden dikildiyse bunun sorumlusu bu alçak sömürü düzenidir" dedi.

Okuyan 19 Mayıs etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1919 Anadolu’da işgale ve saraya karşı mücadelenin yola koyulduğu yıldır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının savaş yorgunu ve yoksul bir halka direnç aşılamaya başladığı yıldır. Bugün bağımsızlık yoksa, Saray yeniden dikildiyse bunun sorumlusu bu alçak sömürü düzenidir" ifadelerini kullandı.