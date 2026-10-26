Osman Korkut Kanadoğlu’na baro genel kurulundaki konuşması nedeniyle soruşturma

İstanbul Barosu’nun hafta sonu Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu'nda Avukat Hakları Grubu’nun İstanbul Barosu Başkan Adayı olan Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'na soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, Kanadoğlu'nun baro seçiminde yaptığı konuşmadan dolayı olduğu belirtildi.

Cumhuriyet’e konuşan Kanadoğlu, hakkında başlatılan soruşturmayı sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, “Henüz bana ulaşan bir bilgi yok. Ancak İstanbul Barosu Genel Kurulunda yapmış olduğum açıklamaların herhangi bir yerinde bir suç unsuru bulunmuyor. Bunlar, Türkiye’de yargı organlarının Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamaları nedeniyle yaşanan duruma dikkat çekmek için yaptığım hatırlatmalardan ibarettir” dedi.

Bir hukukçu ve akademisyen sorumluluğuyla konuştuğunu vurgulayan Kanadoğlu, “Yaptığım bu konuşma tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu nedenle ortada herhangi bir suçtan söz edilemeyeceği açıktır” ifadelerini kullandı.

Kanadoğlu ne demişti?

İstanbul Barosu’nda Avukat Hakları Grubu adına başkanlık için yarışan Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu, konuşmasında şunları söylemişti:

Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfî tutuklama kararı veren sulh ceza hakimleri, sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz. Bu kararlarınızı raporluyoruz. Bu yargıçlar ve savcılar, ‘Ben yasaya uymayacağım, ben avukata ve yurttaşa eziyet çektireceğim ve bundan da hiçbir sorumluluk taşımayacağım’ diye düşünüyorlarsa, bilsinler ki iki elimiz yakalarında olacak."

Kanadoğlu söz konusu ifadelerinden dolayı, iktidar medyası tarafından hedef alınmıştı.

Avukat Hakları Grubu (AHG) adayı Osman Korkut Kanadoğlu baro seçimlerinde 2 bin 543 oy almıştı.

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