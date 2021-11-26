Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Dört yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala’nın da yargılandığı birleştirilmiş Gezi Davası, İstanbul Adliyesi'nde görüldü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini hedef göstermesinin ardından duruşmalara katılmayacağını duyuran Kavala, davaya katılım göstermedi.

Birgün'de yer alan habere göre, Kavala'nın avukatları, mahkemeye, müvekkillerinin tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayan AİHM kararının uygulanmasının, Anayasal bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Savcı, Kavala'nın tutukluğunun devamını talep etti.

Mahkeme de savcılığın talebi doğrultusunda karar vererek Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.