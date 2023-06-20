Osman Kavala kendisiyle ilgili olduğu iddia edilen TRT dizisini eleştirdi: İtibar suikasti projesi

Gezi davası nedeniyle yaklaşık altı yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Osman Kavala TRT'nin kendisiyle ilgili olduğu iddia edilen dizisini eleştirdi.

TRT'nin yeni dijital platformu Tabii'de yayımlanan "Metamorfoz" adlı diziyi ‘itibar suikasti’ olarak nitelendiren Kavala, böyle bir dizide genç sanatçıların yer almaktan rahatsızlık duymamalarının kendisini üzdüğünü ifade etti.

Osman Kavala'nın avukatları aracılığıyla yayımladığı açıklaması şöyle:

"Benimle ilgili hazırlanmış bir senaryonun TRT tarafından finanse edildiğini ve dizi film olarak yayımlandığını öğrendim.

Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış.

Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor.

Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları."