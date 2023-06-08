Avrupa Konseyi'nden 'Osman Kavala' kararı: Türkiye ihraç edilebilir

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala'nın Eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceği, Selahattin Demirtaş içinse Kavala'da olduğu gibi ihraç süreci başlatabileceği uyarısında bulundu.

Euronews'in haberine göre; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan Delegeler Komitesi, 5-7 Haziran'da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hükümlerine üye ülkelerin uymasını denetlemek adına yaptığı toplantılarla ilgili aldığı kararlar konusunda bir açıklama yaptı.

Daha önce Kavala ile ilgili “ihlal süreci” başlatan ve AİHM’den aldığı ihlal sürecinin devamıyla ilgili mütalaanın ardından Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye’ye uyarılarını yineleyen Bakanlar Komitesi’nin son kararında, Ankara’ya yönelik ihtarda bulunuldu.

İhraç dahil tüm seçenekler gündeme gelebilir

Avrupa Konseyi Sekreteryası’na Kavala kararına uyulmaması konusunda Türkiye’ye karşı alınacak önlemlerle ilgili seçeneklere ilişkin 12 Temmuz’daki toplantıya kadar hazırlık yapma talimatı verildiği belirtilen açıklamada, Kavala'nın Eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde bu önerilerin masaya yatırılacağı aktarıldı.

Avrupa Konseyi’nden isminin açıklanması istemeyen bir yetkili, son kararın dil olarak daha öncekilerden daha sert olup, sekreteryanın tekliflerine göre üyelikten atılma da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin Ankara için artık gündeme gelebileceğini belirtti.

Kararda, Avrupa Konseyi organlarından ve üye ülkelerden Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye nezdinde temaslarını sürdürmeleri istendi.

Demirtaş için 'ihlal süreci' başlayabilir

Bakanlar Komitesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili aldığı karara ise daha önce Kavala’da olduğu gibi Türkiye aleyhine “ihlal süreci” başlatılabileceği uyarısında bulundu.

Kararda, Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş ile ilgili hükmünün gecikmesinden de "derin üzüntü duyulduğu" kaydedildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da AİHM kararı uyarınca serbest bırakılmasını isteyen Bakanlar Komitesi, Eylül ayındaki toplantıda bu iki kişinin serbest bırakılmaması halinde Türkiye aleyhine alınacak önlemlerin gözden geçirileceğini bildirdi.