Osman Kavala açıklaması nedeniyle 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili ortak bir açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, ilgili açıklama nedeniyle Dışişleri Bakanlığa çağrıldı.

Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılına girildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" denilerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

Büyükelçilerin, bu sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor. (ANKA)