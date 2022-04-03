Oruç tutmayan personele 'misafir ücreti' karşılığında iftar yemeği

Kocaeli’nde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi'nde, üniversitede ramazan ayı nedeniyle iftar için akşam yemeği verileceği duyuruldu. Ancak öğlen yemeği yiyen personelin söz konusu yemekten ‘misafir ücreti’ karşılığında faydalanabileceği belirtildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, personele gönderilen yazıda şunlar denildi:

“04 Nisan 2022 tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca Personel Yemekhanesinde, üniversitemiz personel ve öğrencilerine kart sistemi dahilinde tek kullanımlık ücret karşılığında iftar yemeği verilecektir. Not: Gün içinde öğle yemeğinde kartını kullanan kişiler iftar yemeğini misafir ücret karşılığında yiyecek olup öğle yemeği hakkını kullanmayanlar ise iftar yemeğini kendilerine tanımlanmış günlük yemek fiyatı ile alabileceklerdir”