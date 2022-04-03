Pazar yerlerindeki ıskarta ürünlerin satışı artış gösterdi: '27 yıldır ilk kez görüyorum'

Iskarta olarak bilinen ezilmiş ve çürük ürünlerin pazar yerlerindeki satışı son zamanlarda artış gösterdi. Pazarcılar, ıskarta ürünleri daha uygun fiyata sattıklarını, bazı yurttaşların ise o ürünleri pazarın toplanma saatinde tezgâh altından ücretsiz aldığını belirtti.

Cumhuriyet'ten Kader Çukay'ın haberine göre, son dönemlerde ıskarta ürün satışının artış gösterdiğini belirten pazar esnafı, “Çocuklarıyla beraber gelip tezgahın altındaki çürük ürünleri toplayanlar oluyor. Onları görünce insanlığımızdan utanıyoruz. Bu durumla her gün karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuya dair konuşan başka bir pazar esnafı ise şöyle dedi:

“İnsanlar aç uyuyor. Pazarın ortasına sepet koyup çürük ve ezilmiş ürünleri koyuyoruz. Muzun kilosu 10 liraysa, ıskarta ürün 4-5 lira. Bizde ürünlerin elimizde kalmasını istemiyoruz. Hepimiz zarardayız. O çürümüş ürünleri bile alamayan insanlar var. Millet aç kalmaktan korkuyor. Maydanozun çeyreğini isteyen oluyor. Bu tür durumlarla karşılaşınca bedava veriyoruz. Bu kadar çok insanın ıskarta ürün istediğini 27 yıldır ilk kez görüyorum”