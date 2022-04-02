Okul müdüründen oruç tutmayan öğretmen ve öğrencilere talimat

İstanbul Maltepe'deki Atilla Uras Anadolu Lisesi Müdürü Ulvi Ziya Akbaba, oruç tutmayan öğretmen ve öğrencilerin, oruç tutan öğrenci ve öğretmenlerin bulunmadığı alanda yemek yemelerini söyleyen bir talimat gönderdi.

Halktv'de yer alan habere göre, müdürün öğretmen ve yöneticilere gönderdiği talimatta şu ifadeler yer aldı:

"İslam aleminin mübarek Ramazan ayının 2 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında nasipse gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile çeşitli mazeretleri nedeniyle oruç tutamayan arkadaşların ve personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını mutfak bölümünde gidermeleri oruçlu öğrencilerin olması nedeniyle daha dikkatli ve hassas davranmaları, oruç tutmayan öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kantin bölümünde gidermeleri nöbetçi öğretmenlerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermenizi, karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edilmesini, öğrencilerin uyarılması önemle rica ederim."