Ortaokul müdürü erkek ve kız öğrencilerin birlikte oturtulmaması için öğretmenlere yazı gönderdi

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, erkek ve kız öğrencilerin sıralara yan yana oturtulmaması için okul öğretmenlerine resmi evrak gönderdi.

Akın'ın öğretmenlere gönderdiği evrakta şu ifadelere yer verildi:

Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz”