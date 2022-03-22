Gerici İhsan Şenocak: Uçakta yanınızdaki adam içki içerse, içme diyeceksiniz

Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, uçakta ikram edilen alkollerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şenocak tepki çeken açıklamasında, "Uçağın içerisinde hostes yurdışına çıktığınız zaman içki servisi yapıyor. Meyhaneye çevirmişler uçağın içini. İçiyor yanımdaki adam. Ama dur diyeceksiniz, yanınızdaki adam içesekse benim yanımda içme kardeşim diyeceksiniz. Ya bana bir yer verin… Ben yanımda ayyaş bir adamla gidemem kardeşim. Hayatımda meyhaneye girmedim. İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı belli değil. Ya adama diyeceksin kalk buradan kardeşim, git nerede zıkkımlanırsan orada zıkkımlan" ifadelerini kullandı.