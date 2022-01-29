Ortaköy'de yangın: Makineye bağlı KOAH hastası yaşamını yitirdi

İstanbul Ortaköy Mecidiye Mahallesi Gözlükçü Sokakta bulunan üç katlı ahşap binada saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 85 ve 75 yaşlarındaki karı kocanın yaşadığı öğrenilen binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, evdekileri kurtarmak için içeri girdi. Vatandaşların müdahalesiyle 75 yaşındaki Nazmiye Kaba dışarı çıkartıldı.

Binadan yükselen duman ve alevler nedeniyle solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Şakir Kaba’ya ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Binaya giren sağlık ekipleri içeride kalan ve KOAH’lı olduğu öğrenilen Şakir Kaba’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürerken, polisin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. (İHA)