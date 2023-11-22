Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı'nda THTM tanıtım toplantısı gerçekleşti

24 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Türkiye’nin dört bir yanında mahallelerde, iş yerlerinde ve kampüslerde hazırlık toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nda gerçekleşen hazırlık toplantısı; siyasetçi Senem Doruk İnam ve gazeteci yazar Mustafa Kemal Erdemol’un katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'de eşitlik, bağımsızlık, laiklik mücadelesi için yurttaşların bir araya geldiği etkinlikte, meclise katılacağını belirten Beyoğlu’nda bulunan sivil toplum örgütleri de dahil oldu.

THTM’nin kuruluş amacı, işleyişi ve çalışma tarzına dair gerçekleştirilen konuşmaların akabinde yurttaşlardan gelen sorular ile ilkeler doğrultusunda bir araya gelmenin yolları ve pratik başlıklardaki mücadele yöntemleri üzerinde tartışıldı.