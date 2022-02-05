Ortaca'da yurttaşlardan elektrik zamlarına karşı eylem

"Artık Yeter Platformu"yla bir araya gelen Türkiye Komünist Partisi ve Emek Partisi, dün bir çağrı yayınlayarak Muğla Ortaca halkını elektriğe gelen zamlara karşı Aydem Enerji önünde toplanmaya çağırdı.

Bugün saat 13.00’te Aydem Enerji önünde gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından yurttaşlar sloganlar eşliğinde elektrik faturalarını yaktı.

Enerji sektörünün devletleştirilmesi talebinin ön plana çıktığı açıklamada, “Enerji üretimi ve dağıtımı, şirketlerin ve sermayenin zenginleşme aracı olamaz” denildi.

Ortaca Artık Yeter Platformu'nun talepleri şöyle:

İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretlere ek zam yapılmalıdır.

Zamlar durdurulmalıdır. Elektrik, su, akaryakıt, telefon, internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalıdır. Faturaları kabartan vergi ve kesinti kalemleri kaldırılmalıdır.

Temel gıda ve temel tüketim maddelerinde KDV kaldırılmalıdır.

Geliri olmayan ya da az gelirli hanelerin elektrik, gaz ve suyunun kesilmesi durdurulmalıdır.

İşsiz, yoksul ailelerin karanlıkta, soğukta ve susuz kalmamaları için bu ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.

Enerji üzerindeki uluslararası ve ulusal sermaye egemenliği son bulmalı, üretiminden dağıtımına kamusal bir hizmet olarak kâr gözetilmeden sunulmalıdır