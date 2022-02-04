Marmaris'te elektrik zamlarına karşı eylem: 'Hükümet istifa!'

Muğla Marmaris'teki siyasi parti, sendika ve derneklerin oluşturduğu "Artık Yeter Platformu"nun çağrısıyla elektrik zamlarına karşı eylem gerçekleştirildi.
Zamların geri çekilmesi ve elektrik şirketlerinin kamulaştırılması talepleriyle gerçekleştirilen eyleme Marmaris halkı yoğun katılım gösterdi.
Eylem sırasında yapılan basın açıklaması şöyle:
"Faturalarımızdaki rakamların büyük kısmının elektrik dağıtım şirketlerine gittiğini biliyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla örtüşmeyen özelleştirmeci ve piyasacı politikaları reddediyoruz. Devlet vatandaşlarının sefaleti üzerinden kar edemez; vatandaşının emeğinin, alın terinin büyük sermaye gruplarına aktarılmasına aracılık yapamaz.
Ülkemizdeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın bedelini biz ödemek istemiyoruz. Bütün bunlarla birlikte acil taleplerimiz şöyledir: Zamlar derhal geri alınmalıdır, Enerji piyasasındaki özelleştirmeci politikalardan vazgeçilmelidir, Enerji dağıtımı devlet eliyle yapılmalı, dağıtım şirketleri kamulaştırılmalıdır, Özellikle kış aylarında vatandaşa elektrik fatura desteği verilmelidir."
Marmarisliler'in elektrik faturalarını yaktıkları eylem, "Hükümet istifa!" sloganları eşliğinde sonlandırdı.
Marmaris