Orta Vadeli Program açıklandı

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program; Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni orta vadeli programda yer alan hedefler şöyle:

2022-2024 döneminde Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5.3 oranında büyümesi öngörülmektedir.

2022 büyüme oranı yüzde 5, 2023 büyüme oranı yüzde 5.5, 2024 büyüme oranı de yüzde 5.5 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı hedefi; 2021 yılı sonunda yüzde 12.6 olarak belirlendi. 2022 yılında yüzde 12, 2023 yılında yüzde 11.4, 2024 yılında ise yüzde 10.9 olarak belirlendi.

ANKA'nın haberine göre 2021 sonunda enflasyon yüzde 16.2 olarak tahmin edilirken, 2022’de yüzde 9.8, 2023’te yüzde 8 ve 2024’te yüzde 7.6 olarak tahmin edildi.

Orta Vadeli Programda; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı için ödenek teklif tavanlarının toplamı 1 trilyon 591 milyar 516 milyon 628 bin TL oldu.

2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na 189 milyar 10 milyon 851 bin TL; Sağlık Bakanlığı'na ise 111 milyar 222 milyon 421 bin TL ödenek ayrıldı.

Diyanet'in 2024 ödeneği 20 Milyar TL'yi aştı

Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı ödenek teklif tavanı, 3 milyar 890 milyon 381 bin TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı'na 2023 yılı için 4 milyar 625 milyon 7 bin TL, 2024 yılı için ise 4 milyar 965 milyon 480 bin TL ödenek ayrıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ise 2022 yılı için 2 milyar 88 milyon 593 bin TL olarak ödenek tahsis edildi. Meclis'in 2023 yılı ödenek teklif tavanı ise 2 milyar 307 milyon 770 bin, 2024 ödenek tavanı ise 2 milyar 408 milyon TL olarak öngörüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 2022 yılında; 16 milyar 98 milyon 580 bin TL ödenek ayrıldı. Başkanlığa 2023 yılında 18 milyar 620 milyon 802 bin TL; 2024 yılında ise 20 milyar 729 milyon 373 bin TL ödenek tanımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 2024 yılında 680 milyon 127 bin TL ödenek tahsis edildi. Başkanlığı 2023 yılında 748 milyon 84 bin TL, 2024 yılında ise 811 milyon 799 bin TL ödenek tanımlandı.

'Yeşil dönüşüm' programda

Bir önceki orta vadeli programda yer almayan "Yeşil Dönüşüm", yeni programda "makroekonomik hedefler ve politikalar" başlığı altında yer aldı. "Yeşil Dönüşüm" kapsamında belirlenen politika ve tedbirler için değerlendirmeler yapıldı:

"Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkanları da dikkate alınarak destek ve kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek; başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikaları ile uyumlu şekilde ihracatın rekaket gücü artırılacaktır.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecektir.

Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacaktır."