Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Batı'yı ülkesini yağmalamakla suçladı

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki zenginliği yağmaladığını ve ülkesinin kalkınmasını engellemek için siyasi istikrarsızlığın sürmesine katkı sağladığını söyledi.

Uzun yıllardır iç savaşın devam ettiği ülkesinin jeostratejik hedeflerin kurbanı olduğunu belirten Toudera, Batılı ülkelerin OAC’yi yönetilemez hale getirerek devletin doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik hakkını ve kendi kaderini tayin hakkını kullanmasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti.

Ülkede çatışmalar 2013'ten bu yana devam ediyor. 20'den fazla silahlı grubun varlık gösterdiği ülkede Rus paralı asker şirketi Wagner Grubu da hem orduya eğitim veriyor hem de Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'nın güvenliğini sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK), Rusya'ya "kayıtsız, şartsız ve hemen" Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısında bulunan karar tasarısında birçok Afrika ülkesi "çekimser" oy, bazı ülkeler de "hayır" oyu kullanmıştı. Orta Afrika Cumhuriyeti de "çekimser" oy kullanan ülkeler arasında yer almıştı.