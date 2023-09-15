Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP'de Özgür Özel'in ardından eski PM Üyesi Örsan Öymen de CHP Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öymen, CHP'nin 'statükocular' ile 'samimi olmayan değişimciler' arasında sıkıştığını söyleyerek 'üçüncü yolu açmak için' CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

Konuşmasına mevcut CHP yönetimine eleştiriler yönelterek başlayan Öymen, CHP'nin 12 Eylül darbesinde kapatıldıktan sonra yeniden açıldığından beri aynı oy oranına sıkıştığını belirtti. CHP'de yönetim değişikliği olmaması durumunda yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde de başarısızlık yaşanacağını kaydeden Öymen, "Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder" dedi.

'Egemenlik hakkının gaspı'

Millet İttifakı'nda yer alan küçük partilerin yüzde 3 oy almadan 39 milletvekili kazandığını belirten Öymen, bunun egemenlik hakkının gaspı anlamına geldiğini vurgulayarak, örgütlerle temas edilmesi halinde bu durumun yaşanmayacağını söyledi.

Öymen, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda da bilimsel çalışılmadığını ve yanlış karar verildiğini dile getirdi.

'Partimizde ideolojik bütünlük de sağlanamadı'

CHP'nin kimlik sorunu yaşadığını da vurgulayan Öymen, "Partinin temel ilkelerinin ne olduğu bellidir. Bunlara bütün olarak sahip çıkılmalıdır. Partimizde ideolojik bütünlük de sağlanamadı ve halkta güvenlik sorununa yol açtı" diye konuştu. "Altı ok 1930'larda kaldı" düşüncesini 'akıl tutulması' olarak niteleyen Öymen, sosyal demokrasi ve demokratik sosyalizmin CHP'yi güçlendirdiğini söyledi.

Özel'e eleştiri: 'Samimiyet göremiyorum'

Bugün adaylığını ilan eden Özgür Özel'i de isim vermeden eleştiren Öymen, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız, stratejik, ideolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunun parçası olan kadrolar değişimi nasıl sağlayacak? Yapılan hatalara ya ses çıkarmadılar ya da imza attılar. Bu değişim taleplerinde samimiyet göremiyorum. Değişim talebinde bulunanlar, acaba partinin temel ilkelerine ne kadar sahip çıkıyorlar?"