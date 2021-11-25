Orsan Aydınlatma işçileri ödenmeyen maaş ve tazminatları için PE'yle bir araya geldi

İstanbul’un Karaköy ilçesinde bulunan Orsan Elektrik Elektronik Aydınlatma şirketinde çalışan işçilerin bir kısmının 2020 yılından bu yana biriken maaşlarını alamadığı öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) ulaşan işçiler, aylardır biriken maaşlarını alamadıklarını, çalıştıkları süreçte sigorta girişlerinin yapılmasına rağmen sigortalarının işletilmemiş olduğunu belirttiler.

İlerleyen zamanlarda şubelerinin de kapatıldığını söyleyen işçiler, şirketin İnstagram hesabı üzerinden faaliyete devam ettiğini fakat buna rağmen maaşları ve tazminatlarının da hâlâ ödenmemiş olduğunu aktardılar.

Yaşadıkları haksızlık üzerine PE ile iletişime geçtiklerini söyleyen işçiler, ödenmeyen ücretleri için birlikte mücadele etmeye başladıklarının da altını çizdi.