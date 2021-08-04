Ormanlar göz göre göre yandı: Raporda tehlike açıkça yazılmış...

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Orman Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda Türkiye’deki toplam ormanlık alanın %60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturduğu tespitinin yapıldığını belirtti. Bu tespite rağmen yeterli önlem alınmadığını söyleyen Bulut, ormanların ihmal ve tedbir alınmaması nedeniyle göz göre göre yandığını söyledi.

Bulut, Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yer alan 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda, “Coğrafi konumu itibariyle Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde ormanlarımızın büyük bir bölümü yangın tehdidi altında bulunmakta olup, toplam ormanlık alanın % 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmaktadır” tespitinin yapıldığını kaydetti.

Genel Müdürlüğün raporunda, “Orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer almaktadır” denilmesine rağmen, yaşanan felaketler karşısında hiçbir önlemin alınmadığını belirten Bulut, ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini, on binlerce hektar ormanlık alanın, yerleşim yerlerinin, canlıların yandığın kaydetti.

Bulut, “Pişkin bir şekilde envanterimizde uçak yok açıklaması yapan, Cumhuriyet tarihinin en başarısız Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sorumluluğunu belediyelerin üzerine atıp suçlu aramak yerine dönüp kendi Genel Müdürlüğünün raporlarına baksaydı, gerekli tedbirleri alsaydı bu felaket büyümeden önlenebilirdi” dedi.

Bulut, “Toplam ormanlık alanın yüzde %60’ını birinci ve ikinci derece yangın riskinde olan bir ülkenin hangi akla hizmet yangın söndürme uçağı olmaz. Orman Genel Müdürlüğü 60 milyon 368 bin liraya 28 tane makam aracı almayı biliyor. Ancak yangın söndürme uçağına bütçe ayırmıyor. İtibarlarının peşine düşenlerin, ormanlar, doğa umurlarında değil. Bir an bile beklemeden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.