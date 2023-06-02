Orman yangınlarıyla mücadeleye bütçe yok: İhaleler iptal edildi

Türkiye'de 2001-2021 dönemindeki 537 bin hektarlık orman alanı kaybının 87,7 bin hektarlık kısmı yangınlar nedeniyle yaşandı. Yangınların yol açtığı en fazla orman kaybı ise 27 bin hektar alanla 2021'de görüldü. 2021'deki toplam kaybın yüzde 34'ü yangınlardan kaynaklandı. Akdeniz’de başlayan ve kısa süre içinde Türkiye’nin pek çok iline yayılan; 118 bin 415 hektar ormanlık alanın küle dönmesine neden olan orman yangını felâketinin birinci yılında Türk Hava Kurumu (THK), envanterindeki 4 amfibik yangın söndürme uçağının bakım ve onarımını yapılmadığı için devasa alanlar göz göre göre yandığı ortaya çıkmıştı. Ardından bu uçakların bakımlarının yapılarak yeninden kullanıma alındığı belirtilmişti.

HalkTV'den Bora Erdin'in haberine göre, bu yıl da olası orman yangınlarıyla mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde ihalelere çıktı. Ancak bütçe yetersizliği nedeniyle yangınla mücadele için alınacak önlemler alınamadı.

'Yangın havuzuna bütçe yetmedi’

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, Niğde ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlükleri’nde 1000 tonluk yangın havuzu yapımı yapacaktı. 1 Haziran’da ihale bütçe yetersizliği nedeniyle iptal edildi.

Kastamonu’da da benzer bir durum yaşandı. Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Akçataş Orman İşletme Şefliği Kuzkalınkese Köyü’ne 600 Ton kapasiteli yangın havuzu yaptıracaktı ancak burada da bütçe yetmeyince ihale 22 Mayıs’ta iptal edildi. Akhisar’da da benzer bir durum yaşandı. Ağaçlandırma- endüstriyel ağaçlandırma sahaları yangın emniyet yolları bakımı ve servis yolu bakımı ihalesi de 10 Mayıs’ta düzenlendi ancak bütçe yetersizliği nedeniyle 22 Mayıs’ta gündemden düştü.

Bütçeyi geri çektiler önlemler kaldı

Orman yangınları ile mücadele ve önlem için açılan ihalelerden biri ise müdürlüğün ödeneği geri alması nedeniyle iptal oldu. Balıkesir Gönen Orman İşletme Müdürlüğü 2023 yılında orman yangınlarında kullanılmak üzere treyler (çekici+yarı römork) ile treyler öncüsü araç kiralaması yapacaktı. Ancak 5 mayısta “ihale konusu iş için verilen ödeneğin geri alınması nedeniyle” alımlar yapılamadı.

Bütçe yetersizliği ile iptal edilen işlerin geçtiğimiz yılki maliyetlerine bakıldığında ise ortalama 200 bin ila 500 bin TL arasında olduğu görülüyor.