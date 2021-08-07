Orman yangınlarıyla ilgili paylaşımları nedeniyle 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesinde ve daha sonra Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili paylaşımları nedeniyle 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve 1347 web sitesi incelendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 66 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurumlarını aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında adli işlem başlatılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildiği duyuruldu.

17 haber sayfası ve internet sitesinin erişime engellenmesi için sulh ceza hakimliğine bildirim yapıldı.