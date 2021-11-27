Orman yangınlarında arazileri kül oldu, tapularına şerh konuldu: Köylüler tepkili

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde Temmuz ayının sonunda başlayan ve yaklaşık 13 gün süren orman yangınlarında zeytinlik arazileri kül olan Yukarı Mazı, Armutçuk, Yeniköy, Bozalan, Fesleğen, Aşağı Mazı, Çiftlik, Çökertme ve Türkevleri köylüleri; zeytin tarlalarının tapularına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Yenilenebilir Enerji Alanı” şerhi konulmasına tepki gösterdi.

Bugün, Yukarı Mazı köyünde yapılan toplantıya Milas ve Bodrum’daki çevre örgütleri ile Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum TEMA temsilcisi Rana Öztürk, Muğla Barosu avukatları, muhtarlar ve yaklaşık 200 köylü katıldı.

'Biz nasıl geçineceğiz?'

Yukarı Yazı Köyü’nde yaşayan 67 yaşındaki Suzan Aktaş, "Bundan sonra ben bu toprağı veremem. Benim 7 tane torunum var, 3 tane çocuğum var. Nereye gidecek? Benim bir dönüm yerim yok. Benim bu karınlarım yara oluyordu, tenekeyle traktöre bir yem doldururken, domuzdan biçemiyorduk. Dozerin önüne yatacağım, asla vermeyeceğim. Bir çiftçi aylığı alıyor adamım. Bununla biz nasıl geçineceğiz?" dedi.

İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü ve Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel'se, "Bu şirketin Muğla’da 250 megavat büyüklüğünde yenilenebilir enerji kaynağından elektrik üretmek için bir izni var gibi gözüküyor. O iznin hangi aşamada olduğunu, lisansları alıp almadığını vesaire ayrıca araştıracağız" dedi.

Toplantı dokuz köyde şerh koyulan köylülerin tapularının acil olarak tespit edilerek dava açılması kararının alınması ile sona erdi. (ANKA)