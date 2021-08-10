Orman yangınları yüzünden göç edemeyen leylekler ölüyor

Yaban hayatı grupları, Yunanistan'dan Afrika'ya geçmek için geçen göçmen leyleklerin geçen hafta ülke çapında devam eden orman yangınlarının kurbanı olduğunu, alevler yüzünden yönünü şaşırdığını ve kaybolduğunu, yaralandığını veya öldüğünü söyledi.

Leylekler her yıl Atina çevresindeki Attika bölgesinden geçerek Yunanistan'ın başkentinin yaklaşık 70 km güneydoğusundaki Cape Sounion'a doğru ilerler ve burada kış için Akdeniz'den Afrika'ya uçmalarına yardımcı olacak uygun rüzgarları beklerler.

Reuters'ın haberine göre Atina'daki ilk yardım merkezinde vahşi hayvanlara bakım ve rehabilite eden Helenik Yabani Yaşam Bakım Kuruluşu ANIMA'nın başkanı Mariya Ganoti, "Maalesef yangın sırasında oradan geçiyorlardı" yorumunda bulundu..

Kuzey Atina'daki iki yerleşim bölgesine atıfta bulunarak, son üç gündür leyleklerin "Vrilissia'da, Halandri'de, apartmanlarda asla bulunamayacakları yerlerde" bulunduğunu söyledi.

Alışılmadık kentsel arazide, bazı kuşların kafası karıştı ve elektrik hatlarına ve elektrik direklerine çarptıktan sonra çok sayıda kuş öldü.

"Atina'da ilk kez bu kadar çok ölü leylek oldu" diyen Ganoti, "Atina'daki insanlar çimenlerinden ölü leylekler topluyorlar." ifadelerini kullandı.

ANIMA'nın ilk yardım merkezi, Ganoti'nin yeterince güçlü olduklarında vahşi doğaya bırakılacağını söylediği bir dizi leylek tedavi etti. Ancak kuşlar, binlerce dönüm ormanı harap eden yangınlarda hem vahşi hem de evcil hayvanların yaşadığı ıstırabın sadece küçük bir bölümünü temsil ediyor.

Mariya Ganoti "Buradaki bazı hayvanlar ölecek. Kaplumbağalar örneğin çok duman solumuşlarsa ve içten yanmışlarsa yemek yiyemeyecekler ve ölecekler, bu konuda bir şey yapamazsınız.” dedi.