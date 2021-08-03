Orman yangınları Yunanistan'da da devam ediyor

Yunanistan’da da sıcak hava dalgası ve rüzgarların etkisiyle orman yangınları yaşanıyor. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 44-46 C dereceye kadar ulaşıyor.

Ahaya ilinde geçen hafta çıkan yangında bir çok yerleşim yeri, ormanlar, zeytin ağaçları, üzüm bağları ve otlak alanlar yandı.

Orta Yunanistan bölgesindeki Ftiotis’te hafta başından beri ormanlık alanlarda yangın devam ediyor.

Rodos'ta bazı köylerde tahliye kararı

Rodos'ta pazar günü başlayan yangın devam ediyor. Adada binlerce dönüm alan yanarken, tehlikede olan bazı köylerin tahliyesine karar verildi.

Attika bölgesine bağlı Aharnes belediyesinde bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın şu an yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.

'Hükümetin duyurduğu yardımlar yetersiz'

902 Portal'da yer alan habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (YKP) heyetinin Ahaya bölgesini ziyareti sırasında bölge sakinleri, hayatlarını son anda kurtardıklarını, koruyucu önlemlerin bulunmadığını, köy yollarının ulaşılması zor olması nedeniyle zamanında müdahale yapılamadığını belirtiyor. Felaketin büyüklüğü nedeniyle, çiftçiler için acil destek talep ediliyor.

Yangından etkilenenler için hükümet tarafından duyurulan yardımların yetersiz ve eksik olduğu belirtiliyor.

Hükümet yangından etkilenenler için, 600 avro basit ihtiyaçların karşılanması ve 6 bin avroya kadar ev eşyalarının yenilenmesi için yardım yapılacağını açıklamıştı. Barınma yardımı ihtiyacı için ekiplerin araştırmalara başladığı belirtiliyor.

Hükümet yetkilileri yardımların acilen gerçekleşeceğini duyurdu. Emlak vergisi muafiyeti de duyurulan yardımlar arasında.

YKP: Hükümet, iklim değişikliği adı altında sorumluluğunu gizliyor

Bütün bunların yanında ülkede elektrik kesintisi tehlikesi ortaya çıkmış durumda.

Yunanistan Komünist Partisi, yayınlarında hükümetin felaketlerde olan sorumluluğunu iklim değişikliği adı altında gizlemeye çalıştığına dikkat çekiyor.

Rizospastis’te yayınlanan bir makalede, “4 yıl önce Mandra’da, 3 yıl önce Mati’de, geçen yıl Karditsa ve Evia'da olduğu gibi her büyük felakette iklim değişikliği diyorlar. Yaklaşık 40 yıldır bilinen ve kapitalist büyümeden önemli derecede etkilenen hava değişikliklerine karşı önlemlerin ve planlamanın olmayışı gizlenmeye çalışılıyor” deniliyor.