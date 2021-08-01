Yunanistan'ın Ahaya ilinde tahliyeler başladı

Ahaya'da itfaiyeciler yangınla savaşırken köylüler tahliye edildi.

Cumartesi günü Mora Yarımadası'nın Ahaya bölgesinde beş yangın söndürme uçağı ve iki helikopter tarafından desteklenen yaklaşık 100 itfaiyeci orman yangınıyla mücadeleye başladı.

Lampiri, Kamares, Ziria ve Ano Ziria köylerindeki insanlara, alevler yaklaşırken evlerini tahliye etmeleri söylendi.

Yangının yakınındaki sakinlere "hemen Aigio'ya doğru tahliye etmeye" çağıran bir acil durum mesajı da verildi.

5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yetkililer, Yunanistan'ın üçüncü büyük şehri Patras yakınlarında çıkan orman yangını sırasında yaklaşık bir düzine evin yandığını ve beş kişinin nefes alma sorunlarıyla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sıcak hava dalgasının Pazartesi günü zirve yapması bekleniyor ve iç kesimlerde sıcaklık 42 ila 46 derece arasında değişiyor.

Meteorologlar, Yunanistan'ın büyük bölümünde sıcaklıkların en az Cuma gününe kadar 40 derece üzerinde kalacağını söylüyor.