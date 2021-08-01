'Orman yangınları ve sel felaketleri yaşadığımız bu yağma düzeninin sonucu'

TKP'nin Turgutlu Selvilitepe Semtevi, Hamzababa Köyü'nde "Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz bir düzen için bir araya geliyoruz" başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe köy halkı ve Turgutlu'dan yoğun ilgi ve katılım oldu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan etkinlik sırasında yaptığı konuşmada "Son dönemde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinin sadece doğa olayları olarak açıklanamayacağını, yaşadığımız bu yağma düzeninin sonucu olduğunu" vurguladı.

Köylerin işsizlik nedeniyle boşaldığını, tarım ve hayvancılığın tekellerin insafına terk edildiğini belirten Okuyan, "bu yağma düzeninin değişmesi için aslında iki şey gerekiyor" dedi, "Birincisi haklıyız, ikincisi çoğunluğuz. Ama çoğunluk olduğumuzun farkında değiliz" ifadesini kullandı.

Okuyan konuşmasını etkinliğe katılanlara ve köy halkına TKP'ye üye olma çağrısıyla son verdi.