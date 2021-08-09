Orman Genel Müdürlüğü'nün dün akşam yaptığı bilgilendirmeye göre çıkan 240 yangından 5'nin devam ettiği duyuruldu. Yangınların Muğla'ya bağlı Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yatağan ve Karaköy'de devam ettiği belirtildi.
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Haber Merkezi
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Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Haber Merkezi
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Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Orman yangınları: 240 yangından 5'i devam ediyor
Orman Genel Müdürlüğü çıkan 240 yangından 5'inin devam ettiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Orman Genel Müdürlüğü'nün dün akşam yaptığı bilgilendirmeye göre çıkan 240 yangından 5'nin devam ettiği duyuruldu. Yangınların Muğla'ya bağlı Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yatağan ve Karaköy'de devam ettiği belirtildi.