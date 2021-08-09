Orman yangınları: 240 yangından 5'i devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü'nün dün akşam yaptığı bilgilendirmeye göre çıkan 240 yangından 5'nin devam ettiği duyuruldu. Yangınların Muğla'ya bağlı Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yatağan ve Karaköy'de devam ettiği belirtildi.