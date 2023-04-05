Orman Kanunu değişti: Tarımda sözleşmeli üretimin önü açıldı

Orman Kanunu’nda değişiklik getiren kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tarımda sözleşmeli üretimin önünü açan değişiklik, şirketler lehine düzenlenecek üretim planlamasında ise Tarım ve Orman Bakanlığını sorumlu tutuyor.
Yapılan değişiklik ile verimli orman alanlarında bakanlığın uygun görmesi halinde madencilik faaliyeti yapılmasına olanak sağlandı.
Ayrıca doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilite edilmesi işlerinin ihale yoluyla gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği hükmü getirildi.
Yenilenen kanunda öne çıkan hükümler şöyle:
- Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce Bakanlıktan izin alınacak. Bakanlık, arz ve talep miktarıyla yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek.
- Sözleşmeli üretimde irade serbestisi esas olacak ancak salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ihtiyaç halinde bakanlıkça belirlenen ürün, ürün grupları, sözleşmeli olarak üretilecek.
- Orman sınırı dışına çıkarılacak yerler tespit edilerek Hazine adına tescil edilecek.
- İhtilaflı tarım arazileri kiralanabilecek.
- Devlet ormanlarına nakil vasıtalarıyla yıkıntı veya inşaat atığı atmak ya da hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar ‘orman suçu’ sayılacak.
- Orman yangınına yol açanlara verilen iki yıldan yedi yedi yıla kadar hapis cezası, bundan böyle üç yıldan 10 yıla kadar verilecek.