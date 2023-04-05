Orman Kanunu değişti: Tarımda sözleşmeli üretimin önü açıldı

Orman Kanunu’nda değişiklik getiren kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarımda sözleşmeli üretimin önünü açan değişiklik, şirketler lehine düzenlenecek üretim planlamasında ise Tarım ve Orman Bakanlığını sorumlu tutuyor.

Yapılan değişiklik ile verimli orman alanlarında bakanlığın uygun görmesi halinde madencilik faaliyeti yapılmasına olanak sağlandı.

Ayrıca doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilite edilmesi işlerinin ihale yoluyla gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği hükmü getirildi.

Yenilenen kanunda öne çıkan hükümler şöyle: