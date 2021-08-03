Orman Genel Müdürlüğü'ne alınan 60 milyonluk makam araçları yeniden gündemde

Çok sayıda ilde art arda çıkan ve kontrol altına alınmayan yangınların ardından Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki yangın söndürme uçakları tartışma konusu oldu.

Tepkiler sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK uçaklarının 4 milyon dolarlık bakım maliyetini yüksek bulduğunu söylemişti. Pakdemirli’nin, geçtiğimiz Mayıs ayında Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı İl Müdürlerine 28 makam aracı alması yeniden gündem oldu.

Alınan lüks araçların piyasa değeri 60 milyonu aşıyor. 2021 model Toyota jeeplerin satış fiyatının 2 milyon 156 bin TL olduğu ancak OGM'nin, araçları toptan alarak fiyatta indirime gittiği iddia edilmişti.

Külliye inşaatında harcanan paralara tepki gösterenlere, "İtibarda tasarruf olmaz" yanıtını veren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölge müdürlerine 2021 model Toyota Land Cruiser Prado makam aracı almıştı

Piyasa değeri toplamda 60 milyon 368 bin lira değerindeki 28 Jeep geçtiğimiz aylarda Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa,Trabzon ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlerine teslim edilmişti.

Orman yangınlarını gözetlemesi için OGM envanterinde bulunan 2 helikopter ve 1 tane jet uçağı görevleri dışında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından makam aracı olarak kullanılıyor.

Pakdemirli’nin seyahatlerinde kullandığı Cessna Citation VI tipi özel jet de sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan Rize’deki sel felaketinde bu jetle gitmişti.