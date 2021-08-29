Orman Genel Müdürlüğü'nden yangın açıklaması

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, "Bugün ülke genelinde çıkan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangını yaşandı. İzmir, Şırnak, Burdur, Edirne, Antalya ve Yozgat illerinde çıkan orman yangınlarının tamamı ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı" denildi.
DHA'nın haberine göre, Dersimde günlerdir süren yangınlarla ilgili ise "Özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ü kontrol altına alınırken, kalan 1 yangın için ise söndürme çalışmaları olumlu yönde ilerliyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamı şöyle: